DSÖ, Aspartamı Muhtemel Kanserojen Olarak Sınıflandırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yapay tatlandırıcılardan aspartamı, insanlar için 'muhtemel kanserojen' olarak sınıflandırarak, günlük alım miktarı aşılmadığı sürece kullanımının güvenli olduğunu açıkladı. Aspartamın normal şekere kıyasla 200 kat daha tatlı ve düşük kalorili olması nedeniyle diyet ürünlerinde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yapay tatlandırıcılardan aspartamı, insanlar için "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırarak, günlük alım miktarı aşılmadığı sürece kullanımının güvenli olduğunu açıkladı.

DSÖ, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA), aspartamın insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

İncelemenin ardından yayımlanan değerlendirmede, aspartamın insanlarda kanserojen etkisi olup olmadığına dair "sınırlı kanıt" bulunduğu ve yapay tatlandırıcının "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Günlük alım miktarı aşılmadığı sürece aspartam kullanımının güvenli olduğu aktarılarak, bu miktarın kilo başına günde 40 mililitre olarak yeniden teyit edildiği ifade edildi.

DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Dr. Francesco Branca, aspartama ilişkin yapılan değerlendirmelerin yaygın olarak kullanılan dozlarda insan sağlığını olumsuz etkilemeyeceğini ancak konu hakkında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

IARC'den Dr. Mary Schubauer de aspartamın hem insanlarda hem de hayvanlardaki etkisine ilişkin sınırlı bulguların olduğunu vurguladı.

Dünyada en fazla kullanılan yapay tatlandırıcılardan biri olan aspartamın normal şekere kıyasla 200 kat daha tatlı ve aynı zamanda düşük kalorili olmasından dolayı özellikle diyet ürünlerinde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.