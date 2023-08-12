DSÖ, Afganistan'da uyuşturucu bağımlılığı tedavi merkezini dönüştürdü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'ın Kandahar kentindeki 100 yataklı bir uyuşturucu bağımlılığı tedavi merkezini dönüştürdü. Yenilenen tesislerin, ihtiyacı olan Afganları iyileşme yolunda desteklemek üzere daha donanımlı hale getirildiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'ın Kandahar kentindeki 100 yataklı bir uyuşturucu bağımlılığı tedavi merkezini dönüştürdü. Yenilenen tesislerin, ihtiyacı olan Afganları iyileşme yolunda desteklemek üzere daha donanımlı hale getirildiği belirtildi.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, DSÖ'nün, Avrupa Birliği'nin (AB) mali desteğiyle Afganistan'ın Kandahar kentindeki 100 yataklı bir uyuşturucu bağımlılığı tedavi merkezini dönüştürdüğü ve yenilenen tesislerin, ihtiyacı olan Afganları iyileşme yolunda desteklemek için daha donanımlı hale getirildiği belirtildi. Yenilenen merkezle, Kandahar ve komşu illerden gelen savunmasız insanlara fiziksel, zihinsel, sosyal, psikolojik ve ekonomik refahlarını geri kazanmaya ve sürdürmeye yardımcı olmaya yönelik kaliteli uyuşturucu tedavi programları sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada DSÖ Afganistan Temsilcisi Dr. Luo Dapeng'in ifadelerine de yer verildi. Dapeng konuyla ilgili olarak, "Kandahar'daki tedavi merkezinin açılması, savunmasız durumdaki insanların uyuşturucu bağımlılığı tedavisine erişimini kolaylaştırmakta ve Afganların genel sağlığına yönelik süregelen kararlılığımızı vurgulamaktadır. DSÖ, AB ve diğer ortakların, evrensel sağlık kapsamına ulaşma yolunda insanların acil ihtiyaçlarını karşılayan entegre, nitelikli ve kapsamlı uyuşturucu kullanım bozukluğu, ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetleri sağlama konusundaki stratejik desteğini takdir etmektedir. Uyuşturucu kullanım bozuklukları, suç teşkil eden bir davranıştan ziyade öncelikle bir sağlık sorunu olarak ele alınmalıdır" dedi.

Ayrıca, 2022 yılında AB'nin; kadınlar, kız çocukları, azınlıklar, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler de dahil olmak üzere Afganistan'daki savunmasız durumdaki insanların entegre ve kapsamlı ruh sağlığı ve uyuşturucu bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimini sağlamak üzere DSÖ ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne 16 milyon Euro tahsis ettiği belirtildi. Yenilenen merkezin, Afganistan'daki savunmasız durumdaki insanların söz konusu hizmetlere erişiminin artırılmasına yönelik AB tarafından finanse edilen proje kapsamında desteklenen merkezler arasında yer aldığı ifade edildi.