DSİ, baraj ve göletlere girilmesini yasakladı

DSİ, serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenleri boğulma tehlikesine karşı uyardı. Bu tesislere girilmesi ölümcül neticeler doğurabilir. DSİ, uyarı levhaları ve tel örgü uygulamaları ile tedbirler alarak bu yasaklara uyulması için çalışmalar yürütmektedir.

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenleri boğulma tehlikesine karşı uyardı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek ve yüzmek için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarına girenlerin sayısında artış yaşandığı belirtilerek, "Su depolama ve iletim tesisleri yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz tesisler olup bu tesislere girilmesi ölümcül neticeler doğurmaktadır. Baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizin göl alanları, engebeli bir zemin yapısına sahip olup, su derinliği ani olarak değişim gösterebilmekte, bu da boğulma riskini arttırmaktadır. Üstelik bu engebeli zemin, akarsuların getirdiği ve balçık olarak tarif edilebilecek rusubi malzeme ile kaplı olduğundan, üzerine basılması durumunda temas eden kimseyi içine doğru çekebilmektedir. Öte yandan baraj ve gölet gibi tesislerimizde depolanan suyun sıcaklığı düşük olduğundan ani kramp riski yükselmekte ve vücut ısısının düşmesine bağlı olarak hipotermi olasılığı ortaya çıkmaktadır. Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna göre düşük olması da riskleri artırmaktadır" denildi.

Ayrıca, bu yasaklara uyulması için DSİ Genel Müdürlüğü'nce uyarı levhaları ve tel örgü uygulamaları ile tedbirler alındığı kaydedilerek, bu tip girişimlere şahit olan vatandaşların da gerekli uyarılarda bulunması, sonuç alınamaması durumunda konunun güvenlik güçlerine haber verilmesinin hayati önem taşıdığı bildirildi.