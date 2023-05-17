DSİ, baraj ve göletlere girilmesini yasakladı
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DSİ, serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenleri boğulma tehlikesine karşı uyardı. Bu tesislere girilmesi ölümcül neticeler doğurabilir. DSİ, uyarı levhaları ve tel örgü uygulamaları ile tedbirler alarak bu yasaklara uyulması için çalışmalar yürütmektedir.
DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenleri boğulma tehlikesine karşı uyardı.
DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek ve yüzmek için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarına girenlerin sayısında artış yaşandığı belirtilerek, "Su depolama ve iletim tesisleri yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz tesisler olup bu tesislere girilmesi ölümcül neticeler doğurmaktadır. Baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizin göl alanları, engebeli bir zemin yapısına sahip olup, su derinliği ani olarak değişim gösterebilmekte, bu da boğulma riskini arttırmaktadır. Üstelik bu engebeli zemin, akarsuların getirdiği ve balçık olarak tarif edilebilecek rusubi malzeme ile kaplı olduğundan, üzerine basılması durumunda temas eden kimseyi içine doğru çekebilmektedir. Öte yandan baraj ve gölet gibi tesislerimizde depolanan suyun sıcaklığı düşük olduğundan ani kramp riski yükselmekte ve vücut ısısının düşmesine bağlı olarak hipotermi olasılığı ortaya çıkmaktadır. Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna göre düşük olması da riskleri artırmaktadır" denildi.'KUVVETLİ AKINTIYLA BAŞ EDİLEMEZ'Sulama kanallarının da benzer tehlikeler barındırmakla birlikte kendine has riskler taşıdığı belirtilerek "Sulama kanalları trapez kesitli yani 'v' harfine benzer şekilde yan duvarları eğimli olarak inşa edilmişlerdir. Dolayısıyla bu kanala giren bir kimse kanaldan çıkmakta zorlanacaktır. Üstelik kanalın yan duvarları yosunlanma sebebiyle kaygan olduğundan bu güçlük daha da artacaktır. Diğer taraftan sulama kanallarına bırakılan suyun akış hızı yüksek olduğundan, kuvvetli akıntıyla profesyonel yüzücü olunsa bile baş etmek mümkün olmayacaktır. Tüm bu sebeplerle baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanalları yüzmek ve serinlemek için son derece uygunsuz ve tehlikeli tesisler olup bu tesislere herhangi bir maksatla girilmesi kesinlikle yasaktır" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, bu yasaklara uyulması için DSİ Genel Müdürlüğü'nce uyarı levhaları ve tel örgü uygulamaları ile tedbirler alındığı kaydedilerek, bu tip girişimlere şahit olan vatandaşların da gerekli uyarılarda bulunması, sonuç alınamaması durumunda konunun güvenlik güçlerine haber verilmesinin hayati önem taşıdığı bildirildi.