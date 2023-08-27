DSİ 103. Batman Şube Müdürlüğü'nden Boğulma Olaylarına Karşı Uyarı

DSİ 103. Batman Şube Müdürlüğü, boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Geçen hafta sonu Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren ve boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların olduğu bildirildi. Açıklamada, ülkede her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen ortalama 100 çocuk ve gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

DSİ 103. Batman Şube Müdürlüğü, boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen geçen hafta sonu Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında serinlemek için sulama kanalına girip boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gören vatandaşların olduğu bildirildi.

Baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu kaydedilen açıklamada, ülkede her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen ortalama 100 çocuk ve gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı:

"Suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda özellikle anne ve babaların çocuklarını uyarmaları ve hafta sonu meydana gelen olayda olduğu gibi baraj, gölet ile sulama kanallarına girmemeleri ve yakın mesafede bulunmamaları konusunda bilinçlendirilmelidirler. Özellikle hava sıcaklığının artış gösterdiği bu günlerde serinlemek amacıyla kurum tarafından inşa edilen baraj, gölet, regülatör ve sulama kanallarında suya girmenin tehlikeli olduğu bu alanlarda suya girenlerin uyarılmasının can kayıplarını önleyeceği ve söz konusu yapıların etrafında yer alan uyarı tabelalarına mutlak surette uyulması çok büyük önem arz etmektedir."