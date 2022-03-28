Dr. Gül: Koronavirüs aşılarının kalp krizini tetiklediğine dair elimizde bulgu yok

EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, koronavirüse karşı en önemli silah olan aşıların, kalp krizini tetiklediği yönündeki söylemlerin kulaktan kulağa yayılan abartılmış bir durum olduğunu belirterek, "Pandeminin getirdiği birtakım sıkıntıların koroner arter hastalığı sıkıntılarını arttırdığını söyleyebiliriz ama aşıların direkt bunu yaptığına dair elimizde bir bulgu yok. O yüzden biraz kulaktan kulağa bazı şeyler abartılıyor" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, pandemi döneminde kalp hastalığı ve kalp krizi vakalarının arttığını fakat bunun aşılardan kaynaklı olmadığını söyledi. Pandemide, herkesin eve kapanmasından dolayı hareketsiz kaldığını, stres bozukluğu yaşayıp, beslenme alışkanlığının da değiştiğini söyleyen Gül, kalp krizindeki risk faktörünün de böylelikle arttırdığına dikkat çekti. Türkiye'de koronavirüse karşı uygulanan Sinovac, BioNTech ya da Türkovac aşılarının hiçbirinde kalp hastalığını ya da krizi tetiklediğine dair bilimsel bir çalışma olmadığını söyleyen Gül, aksi yöndeki söylemlerin abartı olduğunu kaydetti.

Kalp hastalığının ana belirtileri arasında olan göğüs ağrısının da sadece tek başına belirti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Dr. Gül, "Bu durum çok geniş bulgu halinde kendini gösterebiliyor. O nedenle sadece göğüs ağrısını kalp krizi ile değerlendirmek gerekmiyor. Nefes darlığı, çarpıntı, bulantı ve kusma, ani bayılma gibi bunların hepsi hastanın yaşına ve mevcut hastalıklarına göre bir kalp krizi bulgusu olabiliyor" dedi.