Dr. Dündar: "Bilinçsizce yapılan spor sakatlık riskini arttırıyor"

Yazın spor sakatlanmalarına dikkat

Spor hekimleri sakatlanmalara karşı uyardı

Türkiye'deki 150 spor hekiminin 2'si Gaziantep'te

GAZİANTEP Türkiye'de çok bilinmeyen ve az sayıda bulunan spor hekimleri vatandaşları spor sakatlanmalarına karşı uyardı. Gaziantep'te görev yapan 2 spor hekiminden biri olan Dr. İbrahim Dündar, bilinçsizce yapılan sporun ağır sakatlanmalara yol açabildiğini söyledi.

Korona virüs salgınının etkisini yitirmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte spora ağırlık verilmesi sakatlıkları beraberinde getiriyor. Bilinçsizce yapılan spor ağır sakatlıklara yol açabilirken Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda görevli Spor Hekimleri Ömer Özkan ve İbrahim Dündar, vatandaşları spor sakatlanmalarına karşı uyardı.

Spor hekimliği her hastanede yok

Türkiye'deki hastanelerde sınırlı sayıda bulunan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Spor Hekimliği bölümü, bölgedeki sporculara sağlık hizmeti sunuyor. Amatör ya da profesyonel sporcuların herhangi bir fiziksel yaralanmaları sonucunda kısa süre içerisinde iyileşebilmelerini sağlayan spor hekimleri sakatlıkları başarılı tedavi yöntemiyle kısa sürede iyileştiriyor.

"Sporcu yaralanmasına ilk tanıyız biz koyuyoruz"

Gaziantep'te 2 yıldan beridir görev yaptığı aktaran Spor Hekimi Uzman Dr. Ömer Özkan, şuanda Gaziantep'te sadece 2 spor hekimi olduğunu kaydetti. Spor hekimliğinin özel bir branş olduğunu söyleyen Özkan, "Sporcuların yaralanmaları, bunların takibi, geri dönüşleri sporla alakalı herhangi bir bilgi danışmanlık doping gibi konularda destek oluyoruz. Spor hekimliğinin bir cerrahi bir müdahalesi yok dahili branşlar arasında sınıflandırılıyor. Ancak yaralanma meydana geldikten sonra sporcunun cerrahiye yönlendirilmesi kararında da yine bizde bulunuyoruz. Sporcu yaralanmasında ilk tanıyı biz koyuyoruz. Şuan yavaş yavaş bize başvuran sporcu sayımız artıyor" ifadelerini kullandı.

"Spor hekimliği çok bilinmiyor"

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 yıldır görev yaptığı ifade eden Spor Hekimi Uzman Dr. İbrahim Dündar, spor hekimliğinin çok bilinmediğini vurguladı. Sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonlarının yanı sıra sporcuların beslenmesi, ilaç ve doping konusunda sporculara yardımcı olduklarını kaydeden Dündar, "Günlük ortalama 15-20 civarı hastamız oluyor. Sporcu sağlık raporları, lisans muayenelerini yapıyoruz. Daha çok sporcu yaralanmaları ve onların rehabilitasyonuyla ilgileniyoruz. Bizim ortopedi'den farkımız onlar cerrahi gerekliliğe bakıyor. Cerrahi müdahalede bulunabiliyor. Bizim ilaç ve tedavinin ardından egzersiz desteği sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bilinçsizce yapılan spor sakatlık riskini arttırıyor"

Sporcuların sakatlanma sonrası spora geri dönüşüyle ilgili testler yaptıklarını paylaşan Dündar, "Bizim için herhangi bir spor branşı farkı yok. Bilinçsizce yapılan sporda sakatlık riski artıyor özellikle halı sahalarda çok karşılaşıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 150 civarı spor hekimimiz var. Bunlardan 40-50 civarı devlet hastanelerinde görev yapmaktadır. Sporcuya yönelik besin ve enjeksiyon tedavimizde oluyor. Spor yaparken yaralanma sonrasında zaten ilk olarak acil servislere başvurulması lazım. Ardından bize yönlendirilmeleri gerekiyor. Başlangıç olarak soğuk uygulamak ve yaralanan bölgenin sabitlenmesi uygundur" diye konuştu.