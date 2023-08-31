Down sendromlu çocuk evin balkonundan düştü

Elazığ'da down sendromlu bir çocuk, evin balkonundan düşerek yaralandı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun düşme olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen down sendromlu Batuhan K. (14), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Hicret Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Down sendromlu Batuhan K., ailesinin içeride olduğu sırada oynamak için evlerinin balkonuna çıktı. Korkuluklara tırmanan Batuhan, dengesini kaybedip düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batuhan, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Batuhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.