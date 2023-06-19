Domestos, Deprem Bölgesindeki Geçici Yaşam Alanlarında Hijyen İçin Çalışıyor

Domestos, depremden etkilenen illerdeki geçici yaşam alanlarında çocukların hijyenik tuvaletlere erişmesine destek olmak için çalışmalar yapıyor. Marka, çamaşır suyu bağışları ve hijyen ekipleri ile de konteyner ve çadır kentlerde sürdürülebilir hijyen için çalışmalarına devam edecek.

Okul Hijyen Programı ile 11 yılı aşkın süredir okullarda hijyen koşullarının iyileşmesine katkı sağladığını açıklayan Domestos, depremden etkilenen illerdeki geçici yaşam alanlarında çocukların hijyenik tuvaletlere erişmesine destek olduğunu duyurdu. Marka, çamaşır suyu bağışları ve hijyen ekipleri ile de konteyner ve çadır kentlerde sürdürülebilir hijyen için çalışmalarına devam edecek.

Türkiye'nin önde gelen temizlik ve hijyen markalarından Domestos, deprem bölgesinde kurulan konteyner ve çadır kentlerdeki ortak tuvaletlerde sürdürülebilir hijyen sağlamak için çalıştığını duyurdu. 11 yılı aşkın süredir çocukların okullarda hijyenik tuvaletlere erişimini desteklemek için projeler gerçekleştiren marka; Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da konteyner ile çadır kentlere ürün bağışı yapıyor. Verilen bilgiye göre, aynı zamanda bölgeden istihdam edilerek oluşturulan hijyen ekipleri ile geçici yaşam alanlarında bulunan tuvaletlerde sürdürülebilir hijyen çalışmalarına katkı sunuyor.

Marka, ayda 15 bin şişe Domestos Afet ve Acil Durumlar İçin Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu'nu geçici yaşam alanlarındaki tuvaletlerin hijyeni için bölgeye ulaştırıyor. Marka tarafından bölgeye yönlendirilen hijyen ekipleri, konteyner ve çadır kentlerde her gün 230 bine yakın kişi tarafından kullanılan yaklaşık bin 500 tuvaletin temizliğini yapıyor.

'Okul Hijyen Programı' deprem bölgesinde

11 yılı aşkın süredir Okul Hijyen Programı'nı sürdüren marka, program kapsamındaki çalışmalarını deprem bölgesine yönlendirdi. 4 ildeki geçici öğrenim birimlerinde toplam 12 konteyner tuvalet kuran marka, 5 binin üzerinde çocuğun hijyenik tuvaletlere erişimini destekliyor.

Domestos, Okul Hijyen Programı kapsamında Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle gerçekleştirdiği Eğlen, Öğren, Hijyen eğitimlerine de deprem bölgesinde devam ediyor. TEGV'nin Ateşböceği gezici ekipleriyle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Osmaniye'de 13 bine yakın çocuğun hijyen eğitimlerinden faydalanması hedefleniyor. - İSTANBUL