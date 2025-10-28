Dolmuş Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

KARS'ta dolmuş şoförü, araçta kalp krizi geçiren yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Çarşı-Halitpaşa hattında yolcu taşıyan Mahir Ada, 26 Ekim saat 21.30 sıralarında Faikbey Caddesi'nden aracına binen bir kişinin rahatsızlandığını gördü. Mahir Ada, hemen güzergahını değiştirerek Harakani Hastanesi'ne hareket etti. Ada'nın zamanında hastaneye getirdiği hasta, diğer yolcuların da yardımıyla görevlilerce sedyeye alınarak acil servise götürüldü. Acil servis kamerasına da yansıyan olayda kalp krizi geçirdiği tespit edilen yolcu, hastanede yapılan müdahalenin ardından 1 gün müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.