Kadınların düzenli sağlık kontrolüne gitmediği tespit edildi

Online sağlık platformu DoktorTakvimi, araştırma şirketi Twentify işbirliğiyle "Kadın Sağlığı Araştırması"nı gerçekleştirdi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, araştırma, kadınların düzenli sağlık kontrolüne ilişkin alışkanlıklarını ve kadınları sağlık kontrolüne teşvik etmenin yollarını tespit etmek amacıyla yapıldı.

Türkiye temsili 1235 kadın katılımcının katıldığı araştırmaya göre kadınların yüzde 60'ının düzenli sağlık kontrolüne gitmediği, psikolojik sağlık, cinsel yolla bulaşan hastalıkların kontrolü, menopoz ve osteoporoz gibi konulara daha az öncelik verdiği görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DoktorTakvimi Türkiye Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, kadın sağlığının toplumun temel taşlarından biri ve her zaman öncelikli bir konu olması gerektiğini belirterek, "Kadınlar sağlıklı olduklarında, aileleri ve toplumları da sağlıklı olur. Bu nedenle, DoktorTakvimi olarak, kadın sağlığına yönelik bilinci artırmak ve kadınların sağlık hizmetlerine kolayca erişimini sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. DoktorTakvimi olarak, kadınların jinekolojik sağlık, doğum kontrolü, gebelik takibi, menopoz yönetimi gibi konularda bilinçli olmalarını ve düzenli sağlık kontrolleri yapmalarını teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Platformları aracılığıyla kadınlara en iyi sağlık uzmanlarına ulaşma imkanı sunarak, sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırdıklarını aktaran Türkoğlu, "Araştırmanın sonucunda gördük ki 'kadın sağlığı' denince daha çok üreme sağlığı ve kadın üreme sistemiyle ilgili hastalıklar, çağrışımlar öne çıkıyor. Genel fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına dair ise çok daha az farkındalık var. ?Sonuçlar, kadın sağlığı konularında daha anlaşılır bir iletişim ve eğitime ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. DoktorTakvimi olarak bu konudaki farkındalığı artırmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Araştırma kapsamında kadınlara yöneltilen "Kadın sağlığı denildiğinde, aklına neler geliyor?" sorusunun cevabına göre kadın sağlığıyla en fazla ilişkilendirilen çağrışımların başında yüzde 20 ile jinekolojik hastalıklar geliyor. Onu yüzde 18 ile meme kanseri, yüzde 14 ile regl, yüzde 11 ile rahim kanseri takip ederken, ruh sağlığı yüzde 1, kemik erimesi yüzde 2, beden sağlığı yüzde 2 oranlarıyla listenin en alt sıralarında yer alıyor.

Zihinsel sorunlarda daha az farkındalığa sahipler

Katılımcıların üreme sağlığı ve kadın üreme sistemiyle ilgili hastalıklara güçlü bir şekilde odaklanılırken, genel fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına dair çok daha az farkındalığa sahip olunduğu görülüyor.

AB SES grubu, daha az "kadın hastalıkları"ndan bahsederken, "smear testini (rahim ağzı kanserini belirtemeye yönelik test)" daha çok ifade ediyor. 18-24 yaş grubu için en çok akla gelen "adet/regl" iken, 35-44 yaş arasında "rahim kanseri" akla geliyor. "Doğum kontrolü" konusunun Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde diğer bölgelere göre daha çok akla geldiği, Orta Anadolu'da ise regl konusunun en az akla geldiği görülüyor.

Araştırmaya göre, kadın sağlığında birincil odak yüzde 25'le adet/regl döngüsü ve ardından yüzde 23'le meme kanseri taraması. Yüzde 19 ile rahim ağzı kanseri, yüzde 8 ile doğum kontrolü ve doğurganlık gibi diğer alanlar da ön plana çıkarken, cinsel yolla bulaşan hastalıkların kontrolü yüzde 6, psikolojik bozukluk yüzde 5, menopoz yüzde 4 ve osteoporoz yüzde 2 oranında ifade ediliyor ve daha az öncelik veriliyor.?

Kadınlarda en sık cilt sorunları görülüyor

Kadın sağlığı denildiğinde akla gelen "adet/regl döngüsü, adet dönemi sorunları ve yönetimi" konusu, 18-24 yaş grubu, bekarlar ve çocuksuz kişiler tarafından daha çok belirtiliyor. Meme kanseri taraması 45-54 yaş kadınların, rahim ağzı kanseri 35-44, 45-54 yaş grubuyla çocuklu kadınların, doğurganlık konusu ise AB SES grubunun aklına daha çok geliyor.

Bölgelere bakıldığında ise adet/regl döngüsü, adet dönemi sorunları ve yönetimi konusunun en çok Batı Marmara'da ifade edildiği görülüyor. Psikolojik rahatsızlıklar ise en az Ege Bölgesi'nde ifade ediliyor.

Katılımcıların yüzde 44'ü HPV aşısının neyi önlediğini bilmiyor. Katılımcıların kendilerine verilen doğru ifadeleri tespit etme oranlarının yanlış ifadeleri tespit etme oranlarından daha yüksek olduğu görülüyor.

Kadınların yüzde 16'sı halihazırda uzun süreli bir sağlık sorunu yaşadığını belirtiyor. Yaşanan sağlık sorunlarına bakıldığında ise yüzde 30'la en sık cilt sorunları görülüyor. Bunu yüzde 20'yle sinir sistemi/nörolojik hastalıklar, yüzde 17'yle solunum yolu hastalıkları, yüzde 16'yla kas-iskelet sistemi hastalıkları, yüzde 13'le menopoz ve yüzde 12'yle kadın hastalıkları takip ediyor.

Kadınların yüzde 40'ı düzenli sağlık kontrolünden geçiyor. AB SES grubu, evli kadınlar, üç yıl içinde çocuk sahibi olmayı planlayanlar ve DoktorTakvimi'ni bilenler için bu oran yüzde 50'ye yaklaşıyor. Buna karşılık 18-24 yaş arası genç kadınlarda ve çocuğu olmayanlarda yüzde 30 civarına düşüyor.? Katılımcıların yüzde 56'sı sağlık kontrollerinin öncelikli amacını rutin kontroller ve yıllık muayeneler olarak belirtirken, AB SES grubunda bu oran yüzde 66'ya yükseliyor.

Ankete katılanların yüzde 67'si çocuklarını düzenli sağlık kontrolüne götürürken, kendileri için sağlık kontrolü yaptıran annelerin oranı yüzde 45 olarak görülüyor.

Katılımcıların yüzde 88'i doktorun cinsiyetinin doktor tercihini etkilemediğini belirtiyor.? Yüzde 12 gibi daha küçük bir kesim ise sadece kadın doktorlar tarafından muayene edilmeyi tercih ediyor ve yüzde 49'u düzenli sağlık kontrollerinin en önemli nedeni olarak hastalıkların erken teşhisini belirtiyor.

Katılanların yüzde 63'ü kendi kendine muayene (meme muayenesi) yaptığını söylerken, neredeyse her 5 kadından 1'inin kendi kendine muayene sırasında bir şey tespit ettiği görülüyor.