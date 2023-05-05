Doktorlardan 'Pulmoner Hipertansiyon' Hastaları İçin Konser

Doktorlardan 'pulmoner hipertansiyon' hastaları için konser

ANKARA'da Akciğer Damar Hastalıkları ve Araştırma Derneği ile Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği'nde görev yapan doktorlar, 'Dünya Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender'in 'pulmoner hipertansiyon' hastaları için yazıp bestelediği şarkıyı söyleyerek hastalara moral konseri verdi.

Konuşmaların ardından etkinliği katılan dernek üyesi doktorlar, Türk Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender'in hastalar için yazıp bestelediği, 'Yarınlar Umut Doluyor' isimli şarkıyı seslendirdi. Ardından pulmoner hipertansiyon hastası Fatih Kaymakçıoğlu (60), diğer hastalara moral olmak için sahnede şiir okudu. Şarkıyı besteleyen Dr. Kalender, "Bir şey için şarkı yazmak o kadar kolay değil aslında. Burada önemli olan kişilerin hastalığına ayna tutmak değil, onların geleceğe veya hayata umut dolu bakmaları, motive edecek sözler ve melodiler olmalıydı. Dolayısıyla ben öncelikle bir tıp doktoru olduğum için onları anlıyorum. Bir nefesin ne kadar lüks olmaya başladığını anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla pulmoner hipertansiyon hastalarına umut aşılayabilecek bir melodi yapmak istedim" dedi.