Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktora saldıran kişi ile ilgili olarak, 'Doktora saldıran kişi gözaltına alındı' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktora saldıran kişi ile ilgili olarak, "Doktora saldıran kişi gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından doktora saldıran kişinin gözaltına alındığını açıkladığı paylaşımda, "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir doktor arkadaşımıza bugün fiziki saldırıda bulunan şahıs Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Saldırıya maruz kalan arkadaşımıza bütün sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, adaletin bir an önce tecellisini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA