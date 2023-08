Doktor B.E., Hastalarından Bıçak Parası İddiasıyla Tutuklandı

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor B.E., hastalarından bıçak parası adı altında para istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda para bulundu ve doktor tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor B.E.'nin hasta yakınlarından bıçak parası adı altında para istediği yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı. Hastanede gözaltına alınan B.E.'nin odasında yapılan aramalarda 275 bin lira para ile aldığı paralarla ilgili de tek tek not aldığı ortaya çıktı. B.E.'nin ofisinde yapılan aramalarda da yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi. B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Doktor B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.