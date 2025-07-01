Doktor Ameliyat İçin Nakit Para Talep Etti, Gözaltına Alındı

Doktor Ameliyat İçin Nakit Para Talep Etti, Gözaltına Alındı
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Konya'da, bağırsak rahatsızlığı olan bir hastanın ameliyatı için 17 bin TL nakit talep eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. B.U., polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KONYA'da bağırsaklarında rahatsızlığı bulunan M.A.'dan ameliyatta kullanacağı lazer cihazı için 17 bin TL para istediği öne sürülen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. B.U., polis tarafından gözaltına alındı.

M.A., ağrı şikayeti üzerine 27 Haziran Cuma günü Konya Numune Hastanesi'ne muayene gitti. Muayene yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. B.U., M.A.'ya ameliyat olması gerektiğini belirtti. İddiaya göre, Dr. B.U., 30 Haziran'da yapılacak ameliyatı, özel bir hastaneden getirteceği lazer cihazıyla yapacağını ve 20 bin TL ücreti olduğunu söyledi. Hasta ve doktor, 17 bin TL'ye anlaştı.

PARAYI NAKİT İSTEDİ

M.A., dün hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın ardından hasta yakınları, 17 bin TL'ye hastanenin veznesine yatıracaklarını belirtmeleri üzerine, iddiaya göre Dr. B.U., parayı nakit olarak kendisine verilmesini istedi. Bunun üzerine hasta yakınları, konuyu hastaneye yönetimine bildirdi. Hastane yönetimi de polise haber verdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hasta yakınları, 17 bin TL tutarındaki daha önceden seri numaraları alınmış banknotları Dr. B.U.'ya verdiği sırada suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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