Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Merkez Bankası, 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk! Esad devrilince harekete geçtiler
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Doğuştan Savunma Sistemi Olmayan Asel Lina'ya Kök Hücre Gen Tedavisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 aylık Asel Lina Kaşhan, enfeksiyon nedeniyle hayat riski taşıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanan kök hücre gen tedavisiyle sağlığına kavuşması bekleniyor. Proje kapsamında dünyada 5. hasta olarak tedavi edilen Asel Lina'nın durumu iyiye gidiyor.

Doğuştan savunma sistemi olmadığı için enfeksiyon nedeniyle ölüm riski bulunan 8 aylık Asel Lina Kaşhan'ın, Türkiye'de ilk kez uygulandığı belirtilen kök hücre gen tedavisiyle sağlığına kavuşması bekleniyor.

Hollanda, İngiltere, Avustralya, Polonya, İsrail, Almanya, Fransa ve Türkiye'den bilim insanlarının katılımıyla Avrupa Birliği (AB) Projesi kapsamında "Otolog Hematopoietik Kök Hücre Gen Tedavisi" çalışması başlatıldı.

Projede, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, Prof. Dr. Arjan Lankester ile Prof. Dr. Frank Staal'in de aralarında bulunduğu çok sayıda bilim insanı, İmmün Yetmezlik Hastalığı RAG1 eksikliğinde gen tedavisine yönelik çalışma yürüttü.

Doğuştan savunma sistemi olmayan ve enfeksiyon nedeniyle ölüm riski bulunan çocukların tedavisi için başlatılan çalışmayla dünyada gen tedavisi uygulanan 4 çocuk sağlığına kavuştu.

Son olarak Kombine İmmün Yetmezlik hastalığı olan ve 8 ay önce Elazığ'da dünyaya gelen Asel Lina da gen tedavisinden faydalandı.

Prof. Dr. Musa Karakükcü, AA muhabirine, yurt dışından bir grup öğretim üyesiyle yeni araştırma planladıklarını söyledi.

"Otolog Hematopoietik Kök Hücre Gen Tedavisi"nin çocukları hayatta tutacak bir proje olduğuna dikkati çeken Karakükcü, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında tedavi edilen hastalar, doğuştan savunma sistemi olmadığı için enfeksiyona açıktır. Bu çocuklar maalesef 1 yaşa kadar gelişen enfeksiyonlarla kaybediliyor. Biz de bu çalışmaya katıldık ve ilk hastamızı da almış olduk. Dünyada bu çalışmaya katılan 5'inci hasta oldu. İlk 2 hastaya Hollanda'da gen nakli yapıldı. 3'üncü hastaya Almanya'da, 4'üncü hastaya ise Polonya'da yapıldı. 5'inci hasta da Türkiye'de yapıldı. Dünyadaki 5'inci hasta Asel Lina. Şu anda 4 hastanın durumu da gayet iyi. Hepsi sağlığına kavuştu ve evlerinde yaşıyorlar. Bizim hastamız da şu anda bu süreçte, hücreleri artmaya başladı. İnşallah onun da bütün hücreleri yerli yerine oturacak ve sonrasında taburcu edeceğiz. Şu ana kadar süreç çok kolay gitti. Çocukta herhangi bir ateş, enfeksiyon, komplikasyon görmeden bu tedavi dönemini atlattık."

"Çocuklar araya giren enfeksiyonlarla maalesef kaybediliyor"

Asel Lina'nın 3 aylıkken hastanelerine geldiğini anlatan Karakükcü, "Bu çocuklar kemik iliği nakline alınamazlar ve verici bulunamazsa ölüyorlar. Bu, doğuştan savunma sisteminin hiç olmadığı bir hastalık grubu. O yüzden savunma sistemi olmadığı için enfeksiyon çok yayılıyor ve hastanın hayatına mal oluyor." ifadelerini kullandı.

Karakükcü, dünyada yapılıp da KANKA Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'nde yapılamayan hiçbir kemik iliği naklinin olmadığını, merkezin Türkiye'nin ilk ve tek yurt dışından akredite çocuk nakil merkezi olduğunu kaydetti.

Dünyada yapılan diğer gen tedavilerini de KANKA Hastanesine getirmeyi planladıklarını belirten Karakükcü, gen nakillerinin milyonlarca dolara yapıldığını, bunun Türkiye'ye gelmesiyle daha uygun fiyatlara yapılabileceğini ifade etti.

"Kızımın tedavisi Türkiye'de ilk defa oldu"

Asel Lina'nın annesi Büşra Kaşhan ise kızının önemli tedavi sürecinden geçtiğini anlattı.

Kaşhan, "Kızımın tedavisi Türkiye'de ilk defa oldu. Bu hastalıkta gen tedavisi olan dünyada da 5'inci çocuk. Kendi hücreleriyle nakil oldu." dedi.

Tedavi sürecinin başarılı olduğunu belirten Kaşhan, ilik nakli için uygun kişiyi bulamadıklarını ancak gen tedavisiyle Karakükcü'nün önemli bir yöntemi uyguladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Sağlık
img

Adını görmeye bile tahammül edemiyorlar
img

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
img

Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti

Son Dakika Haberleri

Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir? Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.