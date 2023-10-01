Doğuştan engelli minik Serdar tekerlekli sandalyesine kavuştu

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Van'ın Başkale ilçesinde doğuştan engelli Serdar Alkan'a pediatrik tekerlekli sandalye hediye etti.

Kurulduğu günden ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, engelli vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor. Bu yardımlar çerçevesinde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Aşalan köyünde ikamet eden Şahap ve Güler Alkan çiftini ziyaret eden Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, hayırsever vatandaşların desteğiyle alınan pediatrik tekerlekli sandalyeyi kendilerine teslim etti. Ailenin doğuştan engelli 7 yaşındaki oğlu Serdar'ı tekerlekli sandalyesine bindirip gezdiren Aydoğdu, "Başkale'nin iki köyünde yaşayan özel gereksinimli iki kardeşimizin pediatrik araba ihtiyacı vardı. Bizlere ulaşan maddi durumu iyi olmayan bu ailelerin çocukları için hayırseverlerden gelen yardımlarla arabayı alıp kendilerine ulaştırdık. Dernek olarak coğrafya tanımaksızın tüm insanlara ulaşmak istiyoruz. Özel gereksinimli arkadaşlarımızı topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Minik Serdar'ın babası Şahap Alkan kendilerine ulaşan derneğe ve hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, "Oğlum doğuştan engelli olup fizik tedavi görüyor, okula gidiyor. Araba ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Hakkari'den gelen arkadaşlar bizim ihtiyacımızı karşıladı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi. - VAN