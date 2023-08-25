Doğumda fenalaşan annenin yardımına ambulans helikopter yetişti
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Amasya'da sezaryen doğum esnasında solunum yetmezliği çeken genç annenin yardımına Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter yetişti. Annenin Amasya'dan Samsun'a nakledilerek tedavi altına alındığı bildirildi.
Doğumda fenalaşan annenin yardımına ambulans helikopter yetişti
Amasya'da çocuğunu doğurdu, ambulans helikopter ile Samsun'a uçtu
AMASYA - Amasya'da sezaryen doğum esnasında solunum yetmezliği çekmesine rağmen ilk çocuğunu dünyaya getirmesi sonrasında rahatsızlığı devam eden genç annenin yardımına Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter yetişti.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sezaryen doğuma alınan Merve Arabacı bir süre sonra solunum yetmezliği çekmeye başladı. Ameliyat ekibinin desteğiyle gerçekleşen doğum sonrası sağlıklı bir erkek bebek doğdu. Arabacı'nın rahatsızlığının devamının sonrasında yoğun bakım ve ekstrakorporal membran oksijenizasyonu ihtiyacı üzerine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesitıp Fakültesi Hastanesi genel yoğun bakım ünitesi ile iletişime geçildi. Genç anne, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Amasya'dan Samsun'a nakledilerek tedavi altına alındı.
Yapılan ilk değerlendirme ve takiplerde bebeğin genel durumunun iyi olduğu bildirildi.