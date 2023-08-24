Doğum yapan kadının yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Amasya'da doğum sonrası solunum sıkıntısı yaşayan genç kadın ambulans helikopter ile Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'da yaşayan Merve A.dün akşam doğum yaptı. Doğum sonrası solunum sıkıntısı çeken genç kadın Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Merve A.'nın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Amasya'ya giderek Merve A.'yı alıp Samsun'daki 112 Acil Servise ait helikopter pistine getirdi. Burada helikopterden alınan genç kadın kara ambulansı ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.