Doğum sırasında rahatsızlanan bebek hava ambulansıyla Elazığ'a getirildi

Sivas'ta erken doğum sırasında annesinin kanını yutması sonucu solunum sıkıntısı çeken 28 günlük bebek, hava ambulansı ile Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı.

Doğum sırasında rahatsızlanan 28 günlük bebek hava ambulansıyla Elazığ'a getirildi

ELAZIĞ - Sivas'ta erken doğum sırasında annesinin kanını yutması sonucu solunum sıkıntısı çeken 28 günlük bebek, hava ambulansı ile Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı.

Olay, Sivas'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz adı koyulmayan Karahan soyadlı bebek erken doğum sırasında annesinin kanını yutarak solunum yetmezliği yaşadı. Tespit edilen solunum yetmezliğinin ardından 28 günlük bebek, yapılan ilk müdahalelerin ardından hava ambulansıyla Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesine nakil edildi.

Tedavi altına alınan bebeğin bir süre daha Elazığ'da gözlem altında kalacağı öğrenildi.