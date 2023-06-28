Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan 614 Kişi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde bayram namazının ardından başlayan kurban kesimi sırasında 614 kişi yaralandı. Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta meydana gelen yaralanmalar sonucunda hastanelere başvuran ve tedavi edilen kişilerin sayısı belirtildi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illeri Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta 614 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Sakarya'da bayram namazının ardından başlayan kesimlerde bıçak darbesi veya düşme sonucu yaralananlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma, Sadıka Sabancı ve Yenikent Devlet Hastaneleri ile ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına geldi.

İl genelinde hastanelere başvuran 153 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kocaeli

Kocaeli'de de kurban kesmeye çalışırken yaralanan 281 kişi hastanelerde tedavi edildi.

El, kol veya bacaklarından yaralananlardan 13'ü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 14'ü Körfez Devlet Hastanesi'ne, 3'ü Seka Devlet Hastanesi'ne, 45'i Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, 30'u Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, 32'si Gölcük Devlet Hastanesi'ne, 10'u Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, 27'si Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, 38'i Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 46'sı Kandıra Devlet Hastanesi'ne, 23'ü de Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Düzce

Düzce'de mezbahalarda veya bahçelerinde kurbanlıklarını kesenler, dikkatsizlik veya kazalar sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran 67 kişi acil servislerdeki müdahalelerinin ardından sağlık kuruluşlarından ayrıldı.

Bolu

Bolu'da kesim işlemleri sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler oluşan 60 kişi hastanelere geldi.

Yaralananlardan 9'u İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11'i Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi, 40'ı ise Gerede Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan bir kısmı taburcu edilirken ciddi yaralanma yaşayanlar ilgili servislere yatırıldı.

Bartın ve Zonguldak'ta 53 kişi yaralandı

Bartın ve Zonguldak'ta ise 53 kişi kesim işlemleri sırasında hastanelik oldu.

Bartın kent merkezi ve ilçelerdeki sağlık kurumlarına giden 18 yaralının tedavileri yapıldı.

Zonguldak merkezde 2, ilçelerden Devrek'te 10, Alaplı'da 8 ve Karadeniz Ereğli'de 15 olmak üzere toplam 35 kişi yaralanma sonucu hastaneye kaldırıldı.