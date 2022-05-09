Doç. Dr. Şirin Güner Onur: 0-15 yaş arası diş tedavilerinde rejenerasyon yöntemi tercih edilebilir

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şirin Güner Onur, rejeneratif endodontik tedavi hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Şirin Güner Onur, son yıllarda sıkça kullanılan bu özel yöntem ile çocukların gerçek dişlerini kaybetmeden, uzun yıllar, sağlıklı dişlere sahip olabildiklerini dile getirdi.

0-15 yaş arası çocuklarda çok başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Doç. Dr. Şirin Güner Onur, "Rejeneratif endodonti' teriminin ilk olarak 2007 yılında Amerikan Endodontistler Birliği (AAE) tarafından kabul edildiğini belirtti. Rejenerasyon'un, çocuklarda kök gelişimi tamamlanmamış genç daimi dişlerde kök ve çevresindeki dokunun sürekli gelişimine izin veren, biyolojik temelli prosedürleri içerdiğine değindi. Konuya açıklık getiren Doç. Dr. Şirin Güner Onur, "Rejeneratif endodontik tedavinin temel hedefi, kök gelişiminin devamıdır. Kök hücreler, büyüme faktörleri ve doku iskeleleriyle birlikte pulpa-dentin kompleksinin başarılı bir şekilde yenilenmesi için tedavi prosedürü aslında doku mühendisliğinin 3 temel bileşenini içeriyor" dedi.

"DİŞİN CANLILIĞI GERİ KAZANILIYOR"

Doç. Dr. Şirin Güner Onur, çocuklarda kök ucu açık daimi dişlerde kök kanal tedavisinin gerektiği durumlarda uygulanabilen rejeneratif endodontik tedaviler ile; kök gelişiminin devam ederek kök ucunun kapanması ve bununla birlikte dişin canlılığının geri kazanılması hedeflendiğini belirtti. Doç. Dr. Şirin Güner Onur, "Dişin içinde kök hücreleri, küçük darbelerle kanatarak uyarıyoruz, bu kan pıhtısı sayesinde dişin kendi kendine büyümesini sağlıyoruz. Bir anlamda dişin ömrünü uzatıyoruz" diye konuştu. Diş Hekimliği literatüründe dünyadan ve Türkiye'den bildirilen olgu sunumlarında, rejeneratif endodontik tedavi prosedürü uygulanan genç sürekli dişlerde kök gelişiminin devam ettiği, kök duvarlarının kalınlığının ve kök uzunluğunun arttığının bildirildiğine dikkat çekti.

"ALERJİK REAKSİYON YOK VE DÜŞÜK MALİYETLİ"

Rejeneratif endodonti tedavisi için günümüzde geçerli olan klinik protokol hakkında da bilgi veren Şirin Güner Onur, kök kanalındaki nekrotik pulpa dokusunun çıkarılması ve kök kanal sisteminin kimyasal ajanlar ile temizlenmesinin ardından kanal boşluğu içinde bir kan pıhtısı oluşturmak için periapikal dokulardan kanama sağlanması gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Şirin Güner Onur, "Oluşan bu kan pıhtısı kök ucunun birkaç mm ötesinde, taşkın enstrümantasyon sonucu meydana gelen kanama ile oluşturur. Uyarılan kan pıhtısı kök hücrelerin, kanal boyunca yer değiştirmesine izin veren doğal bir iskele görevi görerek kök kanalının içerisinde yeni doku oluşumunu destekler. Kan pıhtısı, kök hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını destekleyen temel büyüme faktörlerini içermesi, alerjik reaksiyon oluşturmaması ve düşük maliyet gibi avantajları nedeniyle biyomedikal alanda sıklıkla kök hücre toplanması için iskele olarak kullanılır" şeklinde açıkladı.

Bu yöntem olmadan önce tedavi sürecinin zorlu ve uzun olduğuna dikkat çeken Şirin Güner Onur, "Kök ucu açık dişe normal kanal tedavisi uygulanamaz. Bunun için 6-7-8 ay sürecince diş içine ilaçlar koyarak, hastayı 3-4 defa çağırarak kök ucunu kapamaya çalışırdık. Genç çocuklarda 0-15 yaş aralığında sürmüş dişlerde 3 yıl içinde, sinirin açığa çıktığı durumlarda bu yöntem, dişin kendi dokularıyla tamamlamasına olanak sağlıyor. Böylece ilerleyen yaşlarda hasta, tekrar kanal tedavisine ihtiyaç duyarsa, bilinen tedavi yöntemini rahatlıkla uygulayabiliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık