Doç. Dr. Nazlı Özkan: HPV için yüzde yüz tedavi edici herhangi bir ilaç yok

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nazlı Özkan, Haberler.com'da katıldığı programda rahim ağzı kanseri, HPV enfeksiyonları ve menopoz süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özkan, erken teşhisin önemine vurgu yaparken, HPV konusunda toplumda yanlış bilinen noktalara açıklık getirdi.

"RAHİM KANSERLERİ BAZI BELİRTİLERLE ERKEN EVREDE TESPİT EDİLEBİLİR"

Rahim kanserlerinin bazı belirtilerle erken evrede yakalanabildiğini belirten Özkan, smear testleriyle ilgili önemli bir noktaya dikkat çekti. Smear testinde HPV'nin pozitif olup olmadığının anlaşılamadığını ifade eden Özkan, HPV enfeksiyonlarının büyük bir bölümünün sessiz seyrettiğini söyledi. Ayrıca HPV enfeksiyonlarının çoğunun kanser geliştirmediğini vurguladı.

"HPV İÇİN YÜZDE YÜZ TEDAVİ EDİCİ HERHANGİ BİR İLAÇ YOK"

HPV enfeksiyonlarına ilişkin net ifadeler kullanan Özkan, rahim ağzı kanserinin enfeksiyon sonrası gelişen bir kanser olmadığını dile getirdi. HPV için yüzde yüz tedavi edici herhangi bir ilacın bulunmadığını söyleyen Özkan, sigara kullanımının HPV enfeksiyonu ile çok ilişkili olduğunun altını çizdi. HPV'ye karşı bağışıklık oluşturan tek yöntemin aşı olduğunu da özellikle vurguladı.

"RAHMİ ALINAN BİR KADININ YUMURTALIKLARI KALSA DAHİ MENOPOZA GİRMEZ"

Menopoz süreciyle ilgili yanlış bilinenlere de değinen Özkan, yumurtalıkları kalsa bile rahmi alınan bir kadının menopoza girmeyeceğini belirtti. Menopozu geciktirmenin mümkün olmadığını ifade eden Özkan, bu sürecin biyolojik bir gerçeklik olduğuna dikkat çekti.