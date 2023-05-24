Doç. Dr. Kara'dan kızamıkta vaka artışına karşı aşı uyarısı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, koronavirüs sonrası aşı karşıtlığının artması ve aşısız göçmen çocuk sayısındaki artış nedeniyle son dönemde kızamık vaka artışı yaşandığını belirterek, "Kızamık hayatı tehdit eden, ciddi komplikasyonlara sebep olan bir hastalıktır. Bu yüzden aşı yaptırılsın. Aşı hayat kurtarır" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, son dönemde kızamık vakalarında artış olduğuna dikkati çekti. Çocukluk çağı aşılamasının 2019 yılında yüzde 98 oranında olduğunu belirten Doç. Dr. Kara, Covid-19 pandemisi nedeniyle aşı karşıtlığı ve kararsızlığının artması ile düzensiz göçlerle aşılama oranında düşüş yaşandığını söyledi. Eksik aşılı çocuklar nedeniyle kızamık salgınının arttığını anlatan Doç. Dr. Kara, aşı yapılmadığı takdirde ilerleyen yaşlarda ciddi nörolojik komplikasyonlara neden olduğunu aktardı. Doç. Dr. Kara, çocuklara 1 ve 4 yaşlarında, salgın zamanında bebeklerde 9 aylıkken aşının mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

Eskiden kızamık vakalarını çok görmediklerini hatırlatan Doç. Dr. Kara, "Türkiye'de kızamık için aşılama oranı yüzde 98. Bu çok yüksek bir orandı. Ama son dönemde özellikle aşısız göçmen çocukların gelmesi önemli bir kaynak oluşturdu" dedi. Aşılamanın çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Kara, "Ailelere çocuklarına mutlaka çocukluk çağı aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Kızamık, diğer virüs enfeksiyonları hayatı tehdit eden, ciddi komplikasyonlara sebep olan bir hastalıktır. Kızamığı geçirdik, bitti, diye bir durum yok. Kızamık seneler sonra bile ciddi nörolojik komplikasyonlara sebep olabilen bir duruma sebep olur. Bu yüzden aşılarını yaptırsınlar. Aşı hayat kurtarır" diye konuştu.