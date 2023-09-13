Diyet Ürünleri Kansere Yol Açabilir

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, diyet ürünlerinde bulunan aspartamın kansere yol açabileceğini belirtti. Kadınların zayıflamak için tercih ettiği diyet ürünlerinin aslında daha fazla zarar verebileceği uyarısında bulunan Cevizci, bu ürünleri tüketenlerin doktor kontrollerini yaptırması gerektiğini söyledi.

Aşırı kilolarından ve fazla yağlarından kurtulmak için market sepetini diyet ürünleriyle dolduran kadınlara uzmanından tavsiye geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, kansere yol açan aspartamın en çok diyet ürünlerinde bulunduğunu söyleyerek, "Kadınlar zayıflamak için diyet ürün alıyorlar ama kendilerine çok daha fazla zarar veriyorlar. Çünkü kanserojen kabul edilen aspartam en yüksek oranda diyet ürünlerinde kullanılıyor" dedi.

Uzun süredir bu diyet ürünleri tüketenlerin mutlaka doktor kontrollerini yaptırması gerektiğini de belirten Cevizci, özetle şunları kaydetti:

"NORMAL ŞEKERDEN 200 KAT DAHA TATLI"

"Birçok kişi diyet ürünler ile beslenmeye başladı çünkü diyet ürünleri normal beslenme ve içeceklere göre daha sağlıklı ürünler olarak tüm dünyada pazarlandı. Yapay tatlandırıcılar ile yapılan diyet içecekleri, mısır gevreği, meyveli yoğurt, meyveli süt, diyet kola, soğuk çay, sakız, şekerlemeler, çikolata, tatlı soslar, hazır kek ve tatlılar ile paket dondurmalar son yıllarda tüm dünyada çok fazla kullanılmaya başlandı. Yapay tatlandırıcılar arasında dünyada en fazla kullanılan katkı maddesi ise aspartamdır. Aspartam Aspartik Asst ve finalinden oluşmaktadır. Normal şekerden 200 kat daha fazla tatlı olduğu için tüm diğer ürünlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aspartik Asst vücuda girdiğinde vücut tarafından değişime uğratılarak metanole dönüşür ve toksik etki yaparak vücuda belli miktarların üzerinde zarar verir. Bu nedenle aspartam içeren ürünleri dikkatli ve kontrollü kullanmak gerekmektedir.

HEM ŞEKER HEM KALP DAMAR HASTALIĞI YAPIYOR

Aspartamın kanser yaptığına değişik sistemlerde ciddi hasarlara yol açtığına dair iddialar olsa da yapılan klinik çalışmalarda bu iddialar net olarak ortaya konmamış. Yine de bazı çalışmalarda aspartamın kalp damar hastalıklarına beyin fonksiyonlarında bozulma ya şeker uyarısı yaparak insülin direncini arttırdığını ve şeker hastalığına sebep olduğuna dair yazılar mevcut. Tüm bu nedenlerden dolayı dünyada diyet ürünlerinde yaygın olarak kullanılsa da fazla kilo almamak ya da zayıflamak amacıyla bu ürünleri kullanan insanların dikkatli olması ve bazı kontrolleri yaptırması gerekiyor."