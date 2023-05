Diyet Tutkunlarına Müjde: Şef Şefika Günyel'den Lezzetli Öğün Önerileri

Bilindiği üzere özellikle kadınlar tarafından bir diyet furyasıdır gidiyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte birçok kişi diyet tarifler ile beslenerek kışın almış oldukları kiloları hızlı bir şekilde vermek için uğraşıyor. Hal böyle olunca da devreye ünlü şefler giriyor. Ünlü şeflerin vermiş oldukları tarifler ile birlikte diyetlerini yapmak isteyen kişiler için alanında uzman ünlü şef Şefika Günyel, birkaç öneri paylaştı.

"DENGE TEK ÇARE"

Diyet yapmayı sevmediğini açıkça belirten şef Günyel, "Ben her şeyi yerim. Diyet yemek yapayım aman yağını az koyayım, salçasını kısayım gibi bir kafam hiç olmadı. Ayrıca laf aramızda diyet yemekler bana hiç lezzetli gelmiyor. Dengeli öğünler yapmaya çalışırım. Mesela evde aileme yemek yaparken ya da TV programımda bir menü oluştururken yaptığım yemeklerde her şeyin dengesi olsun isterim. Ağır bir ana yemek varsa önüne veya arkasına çok hafif lezzetlerle tamamlarım menüyü. Bence çağın kabusu obezitenin önüne geçmenin de tek çaresi bu. Denge tek çare." dedi.

"HER KÜRÜ DENEMEYİN"

Sosyal medya üzerinden alanında uzman olmayan birçok kişi tarafından paylaşılan her kürün denenmemesi gerektiğini vurgulayan Günyel, "Öncelikle her kişinin bünyesi bir değil. Birine limon iyi gelirken diğerine zencefil iyi gelebilir. Diyet yaparken insanlarımızın yaptığı en büyük yanlış bu. Ben tarif veririm vermesine ama her kişide aynı etkiyi yaratmayabilir. Eğer limona alerjiniz yoksa ya da tansiyonunuz için zararlı değilse limonu yaptığınız her küre eklemenizi öneririm. Hem vücuda hem de diyetinize müthiş bir faydası olacaktır. Aynı şekilde tarçını da ekleyebilirim." dedi.