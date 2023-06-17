Diyarbakır OSB ve Memorial Hastaneleri arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Memorial Hastaneleri arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Diyarbakır OSB'de faaliyet gösteren firmaların çalışanları ve birinci derece yakınları, Memorial Hastanelerinde gerçekleştirilen muayene ve diğer tüm işlemlerden yüzde 15 oranında indirimden faydalanabilecek.