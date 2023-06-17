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Diyarbakır OSB ve Memorial Hastaneleri arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı

Diyarbakır OSB ve Memorial Hastaneleri arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı

Sağlık Haberleri

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Memorial Hastaneleri arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Diyarbakır OSB'de faaliyet gösteren firmaların çalışanları ve birinci derece yakınları, Memorial Hastanelerinde gerçekleştirilen muayene ve diğer tüm işlemlerden yüzde 15 oranında indirimden faydalanabilecek.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile Memorial Hastaneleri arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve Memorial Hastanesi Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaş'ın imzaladığı protokol çerçevesinde Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların çalışanları ve birinci derece yakınları Memorial Hastanelerinde gerçekleştirilen muayene ve diğer tüm işlemlerden yüzde 15 oranında indirimden faydalanabilecek.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, protokolün sanayicilere, çalışanlara ve ailelerine hayırlı olmasını temenni etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Organize Sanayi Bölgesi Diyarbakır Memorial OSB Sağlık Haberler

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