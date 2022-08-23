Diyarbakır haber | Almanya'da riskli bulunan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu

Diyarbakır sağlık haberine göre ALMANYA'nın Bobingen kentinde bacak ve ayak damarları tıkanan ancak doktorların riskli bulduğu için ameliyat etmediği İmam Ak (67), Diyarbakır'da geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

ALMANYA'nın Bobingen kentinde bacak ve ayak damarları tıkanan ancak doktorların riskli bulduğu için ameliyat etmediği İmam Ak (67), Diyarbakır'da geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu. Dicle Üniversite Hastanesi'nde 3 saat süren müdahaleyle damarları açılan Ak, "Çok şükür, eski sağlığıma kavuştum. Artık yürüyebiliyorum, hiçbir şikayetim yok" dedi.

Almanya'nın Bobingen kentinde yaşayan ve işçi emeklisi olan İmam Ak, bir süre önce bacaklarındaki ağrı nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Burada Ak'ın damarlarının tıkalı olduğunu belirleyen doktorlar, risk gerekçesiyle ameliyatı yapamayacaklarını söyledi. Araştırma yapan İmam Ak'ın kızı Emel Ak, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatın olabileceğini öğrendi. Hastane ile irtibata geçen baba-kız, geçen hafta Diyarbakır'a geldi. 3 saat süren operasyonun ardından Ak'ın tıkalı damarları, açıldı.

İmam Ak'ın kızı Emel Ak da "Almanya'da doktorlarımızdan memnunuz fakat hepimiz biliyoruz ki Türkiye'deki doktorlarımız, çok daha ilerlemiş. Turizmciyim, sağlık turizmi de yapıyorum. En iyi doktorlarımız, profesörlerimiz burada olduğu için direkt babamı yönlendirdim" dedi.