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Diyarbakır'da Yıldırımın İsabet Ettiği Kadın Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da Yıldırımın İsabet Ettiği Kadın Ağır Yaralandı

Sağlık Haberleri

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde evin önündeki ağaçların altında oturan Esra Yalçın (28), yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde evin önündeki ağaçların altında oturan Esra Yalçın (28), yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Güçlü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki ağaçların altında oturan Esra Yalçın'a, yıldırım isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yalçın, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yalçın'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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