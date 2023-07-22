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Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Hava Sıcaklığına Karşı Gıda Denetimi Yaptı

Sağlık Haberleri

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak amacıyla pastane, fırın ve marketlerde gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. 13 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları dolayısıyla vatandaşların sağlığını korumak amacıyla gıda denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle pastane, fırın ve marketlerdeki reyonlarda gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, 13 iş yeri hakkında işlem yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların mağduriyetinin önüne geçebilmek adına hem hijyen hem de fahiş fiyat denetimlerinin devamlı olmasının önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Sağlık

Diyarbakır Yenişehir Zabıta Sağlık Haberler

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