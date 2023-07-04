Diyarbakır'da trafik kazasında sağlık çalışanı hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarptığı ve 1 kişinin öldüğü kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan sağlık çalışanı Berfin Turay (27), müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Başaklı Mahallesi yakınında meydana geldi. M.T.'nin (23) kullandığı 63 AEJ 309 plakalı otomobil, Y.G.'nin (20) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Songül Turay (26) hayatını kaybetti, Berfin Turay ile 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Berfin Turay ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Turay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Turay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.