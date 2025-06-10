Diyarbakır'da Sürücülerden Ambulansa Fermuar Yöntemiyle Yol Verildi

Diyarbakır'da Sürücülerden Ambulansa Fermuar Yöntemiyle Yol Verildi
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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sürücüler, ambulansa fermuar yöntemiyle yol vererek acil hastaların hastaneye ulaşımını hızlandırdı. Ambulansın iç kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

DİYARBAKIR'da araç sürücülerinin fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdiği anlar, ambulansın araç içi kamerasına yansıdı.

Diyarbakır- Elazığ kara yolunda seyir halinde olan araçların sürücüleri, aldığı hastayla hastaneye doğru ilerleyen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi. Sağa ve sola geçen araçlar sayesinde ambulanstaki sağlık ekibi, vakit kaybetmeden hastaneye ulaştı. O anlar, ambulansın araç içi kamerasına yansıdı. 'ACİL HASTALARIN HAYATTA KALMA İHTİMALİ YÜZDE 40 ORANINDA ARTAR'

İl Sağlık Müdürlüğü, görüntüleri, "Fermuar sistemi hayat kurtarır, ambulans hedefine hızla ulaşır, yaralılar ve acil hastalar hızla tedavi edilir. Acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, yol veren sürücülere de teşekkür edildi.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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