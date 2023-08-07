Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma olanağı sağlayan OEM ABA Otizm Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, otizmli ve diğer gelişimsel veya dil gecikmesi olan çocuklara 'Play' eğitimi vermeye başladı. Eğitimde amaç, otizmli çocukların akranlarıyla iletişim ve sosyalleşme becerilerini geliştirmektir.

Diyarbakır'da otizmli bireyler 'Play' ile gelişiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma olanağı sağlayan OEM ABA Otizm Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, bir yeniliğe daha imza attı. Bölgede otizmli ve diğer gelişimsel veya dil gecikmesi olan çocuklara etkinlik çizelgeleri ve replikli öğretim yoluyla oyunların öğretimini uygulayıcılara aktarmayı amaçlayan "Play" eğitimi verilmeye başladı.

Diyarbakır'da otizmli torunu için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, yaklaşık 4 yıl önce milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim merkezi açtı. Eğitim merkezinde çeşitli serbest zaman oyun etkinlikleri ve sosyal etkileşim örneklerinin yanı sıra 5 farklı oyun seti önermekte olan Play, hayata geçirildi.

ABA Otizim Eğitim Merkezi Kurum Müdürü Ahmet Çaçan, Play'de amacın otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda bir davranış analizi yaklaşımıyla çocukların akranlarıyla iletişim ve sosyalleşmenin yollarını öğretmek olduğunu belirtti.

Kentteki eğitim merkezine çevre illerden gelen otizmli bireylerin öğrenim gördüğünü ifade eden Çaçan, "ABA Otizim Eğitim Merkezi yaklaşık 5 yıldır faaliyette. Kurucumuz hayırsever iş adamı Yılmaz Elaldı sayesinde birçok ilke imza atmaktayız. Daha önce ABA eğitim sistemiyle spor otizm odası ile birçok fark oluşturduk. Bugün çevre illerden birçok öğrenci kurumumuza gelip eğitim almaktadır. Biz eğitimcilerin en büyük motivasyonu çocukların gelişimidir. Bu açıdan sürekli çalışıyoruz. BBA Akademi'den aldığımız danışmanlık ile yeni bir ilke imza atıyoruz. Kurumumuzda uygulamalı davranış analizi yaklaşımıyla artık "Play" de uygulamaktayız. Play'de amaç otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda bir davranış analizi yaklaşımıyla çocukların akranlarıyla iletişim ve sosyalleşmenin yollarını öğretmektir" dedi.

BBA Akademi Eğitim Süpervizörü Cebrail Orak, haftada bir İstanbul'dan Diyarbakır'a eğitimcilerin otizmli bireyleri kontrol amaçlı özel olarak geldiklerini söyledi.

Play'in çocuklar üzerinde nasıl etki sağladığını dile getiren Orak, "Play, oyun temelli bir öğrenme programıdır. Bu program içerisinde çocuklara oyun becerileriyle bağımsız oynamayı ve sosyal etkileşimlerini geliştirmeyi hedeflemeyi planlıyoruz. ABA bir esnek kuramdır. Bunun için içerisinde belirli oyun oynama programları barındırır. Bu öğrenme programlarından da en çok tercih ettiğimiz play'dir. Buradaki hedefimiz çocukların belirli meslek gruplarını öğrenip kendi başına bağımsız oynamayı hedefliyoruz. Bu karakterleri açacak olursak, doktorculuk, veterinerlik veya aşçılık gibi oyunları çocuklara replikli öğretimle öğretip sonrasında o çocukların etkileşim becerilerini geliştiriyoruz" diye konuştu.