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Diyarbakır'da Öğrencilere Madde Bağımlılığına Yönelik Seminer Düzenlendi

Diyarbakır'da Öğrencilere Madde Bağımlılığına Yönelik Seminer Düzenlendi

Sağlık Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere madde bağımlılığına yönelik koruyucu önleyici seminer düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere madde bağımlılığına yönelik koruyucu önleyici seminer düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi, öğrencilerin tütün, alkol ve uyuşturucunun sağlığa verdiği zararları anlatmak amacıyla seminerler düzenleniyor.

Bu kapsamda psikologlar, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilere, madde bağımlılığına karşı koruyucu önlemleri kısa film ve slaytlarla anlattı.

Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi, MEB okullarının yanı sıra bilgievleri, akademi liseler ve aile destek merkezlerinde seminerlere devam edecek.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Sağlık

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