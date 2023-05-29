Diyarbakır'da MRKH sendromlu kadına kapalı yöntemle ameliyat yapıldı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, MRKH sendromu tanısı konulan bir kadına kapalı yöntemle vajen yapıldı. Bu sendrom, kız çocuklarında doğuştan rahim yokluğu ve vajinanın olmama hastalığı olarak biliniyor.

Diyarbakır'da yaşayan ve Mayer Rokitansky Kuster Hauser (MRKH) sendromu tanısı konulan kadına Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde kapalı yöntemle ameliyat yapıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle DÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 38 yaşındaki H.Ş'ye kadınlarda doğuştan cinsel organ yokluğu veya genital gelişim kusuru olarak tanımlanan MRKH sendromu tanısı konuldu.

Rahmi ve vajeni bulunmayan H.Ş'ye kapalı yöntemle karın zarından vajen yapıldı.

Cerrahi müdahaleye katılan ekipten DÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Peker, AA muhabirine, bu sendromun kız çocuklarında mens (adet) görememesi üzerine tespit edildiğini belirterek, evlilik çağına geldiklerinde ise ameliyatın yapıldığını söyledi.

Hastada da MRKH sendromu tespit edildiğini ifade eden Peker, "Bu, halk arasında doğuştan rahim yokluğu ve vajinanın olmama hastalığı. 4 bin 500 kız doğumundan 1'inde görülmekte. Bu hastalar 13 yaşına geldiklerinde mens göremediklerinde bize başvurmaktalar. Bu hastalara tanısını koyduktan sonra vajen haznesi yapıyoruz." dedi.

Doç. Dr. Serhat Ege de bu ameliyatların nadir yapılan cerrahi müdahalelerden olduğunu belirterek, çevre illerden gelen hastalara da bu tedaviyi uygulayarak bu alanda merkez olmayı hedeflediklerini kaydetti.

DÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyzi Çelik ise bölgede ameliyatın yapılmasının önemine işaret ederek, "Ameliyat şartlarımız, hijyen ve cerrahi ekipteki başarı bizim için önemli." ifadesini kullandı.??