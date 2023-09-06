Diyarbakır'da Motosiklet Ambulansı Göreve Başladı

DİYARBAKIR Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde bulunan ve sürücüsünün zorlu eğitimlerden geçtiği, kentin ilk ve tek motosiklet ambulansı göreve başladı. İstasyondan 1 dakikada çıkarak yaklaşık 3 dakikada olay yerine ulaşan motosiklet ambulans, sağlık görevlilerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından olaya göre yeterli sayıda ekip yönlendirerek, ihbarlara gereksiz ambulansın gönderilmesinin önüne geçiyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde bulunan ve sürücüsünün zorlu eğitimlerden geçtiği, kenttin ilk ve tek motosiklet ambulansı göreve başladı. Şehrin vaka yoğunluğuna göre hareketli olan bölgelerdeki istasyonlarda bekleme yapan motosiklet ambulans görevlisi istasyondan en geç 60 saniyede çıkarak yaklaşık 3 dakika içerisinde veya daha erken olay yerine ulaşarak, yaralılara ilk müdahalesinin ardından olaya göre yeterli sayıda ekip yönlendirerek, ihbarlara gereksiz ambulansın gönderilmesinin de önüne geçiyor. Haziran ayından itibaren aktif olarak göreve başlayan motosiklet ambulans ekipleri, vatandaşlardan da olumlu tepkiler alıyor.

'DAHA HIZLI MÜDAHALEDE BULUNUYORUZ'

Bir vakaya gittiklerinde hastayı hastaneye ulaştırmak dışında her türlü müdahaleyi yapabildiklerini ifade eden motosiklet ambulans görevlisi Paramedik Murat Acet, Haziran ayından beri Diyarbakır 112'de faal olarak çalışıyoruz. Vakalara anonsumuzu alır almaz yaklaşık 3 dakika içinde varmış oluyoruz. Olay yerindeki yaralı sayısını belirleyerek gereksiz ambulans çağrılmasının önüne geçiyoruz. Olay yerinde triyaj yapıyoruz. Ayrıca motosiklet ambulansımızla trafiğin sıkışık olduğu yerlerde, çoklu yaralamaların olduğu trafik kazalarında ve sokaktaki vakalara daha hızlı müdahalede bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan sürekli olumlu tepkiler alıyoruz. Trafik ışıklarında durduğumuzda bazı vatandaşlar bize; 'Yeni mi başladınız, bu ne işe yarıyor' gibi sorular soruyor. Biz hemen ayaküstü anlatıyoruz, vatandaşlarımızdan da genelde olumlu tepkiler alıyoruz dedi.

'HASTAYI TAŞIMAK DIŞINDA HER TÜRLÜ MÜDAHALEYİ YAPABİLİYORUZ'

Vatandaşların gördükleri olaylarda, heyecanla birden fazla ambulans talebinin motosiklet ambulanslar sayesinde önüne geçildiğini belirten Acet, Hemen hemen her gün hayatına dokunduğumuz bir vaka oluyor. Bazen vatandaşlar olayın heyecanıyla panikleyerek, çok fazla yaralı var diyerek birden fazla ambulans talebinde bulunuyor. Biz olay yerine hızlıca gidiyoruz, ilk müdahalemizi yaptıktan sonra hızlıca yaralı sayısını belirliyoruz ve ona göre ambulans talebinde bulunuyoruz. Bazen hiç ambulans ihtiyacı olmuyor. O sırada biz müdahalemizi yapıyoruz. Hastayı ambulansla sevk etmeye gerek duymuyoruz. Onun dışında biz bir hastaya bütün müdahalelerde bulunabiliyoruz. Sadece hastayı taşımıyoruz. Yani bir vakaya gittiğimizde elimizdeki malzemelerle bir hastaya her türlü müdahalede bulunuyoruz. Sadece o hastayı taşıyamıyoruz. Onun içinde ambulans istiyoruz. ve biz ambulanstan önce gittiğimiz için de hastanın yaşama olasılığını arttırıyoruz diye konuştu.