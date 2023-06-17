Diyarbakır'da LÖSEV'den lösemili çocuklar için Babalar Günü etkinliği

Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) lösemili çocuklar için Babalar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar ve babaları müzik eşliğinde eğlendi.

Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bir kafeteryada "Babalar Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte lösemili çocuklar ve babaları müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Çocuklara eğlenceleri sırasında palyaço ve animatörler de eşlik etti.

LÖSEV Güneydoğu Bölge Sorumlusu Sosyal Hizmetler Uzmanı Dilan Gündüz, AA muhabirine babalar gününde çocukları ve babalarını bir araya getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gündüz, "Güneydoğudaki yetişkin ve çocuk tüm kanser hastalarımıza vakıf olarak ayni, nakdi ve sosyal desteklerimizi iletiyoruz. Bugün burada toplama amacımız tedavi süreci devam eden çocuklarımızın, babalarıyla Babalar Günü nedeniyle toplamak için bir araya geldik.Hepsi bu süreci geçirdikleri için Çünkü hepsi aynı kaderi yaşadılar. Biz de bu özel günde onları bir araya getirerek hem birbirleriyle dertleşmelerini hem de bu özel günü birlikte kutlamalarını istedik." diye konuştu.

Etkinliğe katılan babalardan Mehmet İhsan Taylan ise vakıf yetkililerine teşekkür etti.