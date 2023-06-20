Diyarbakır'da Kurban Bayramı tatlıları denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki pasta ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, tatlıların üretim aşaması, çalışanların hijyen durumu, gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti.