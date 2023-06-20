Diyarbakır'da Kurban Bayramı tatlıları denetlendi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki pasta ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, tatlıların üretim aşaması, çalışanların hijyen durumu, gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki pasta ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı imalatı yapan işyerlerini denetledi.
Ekipler, tatlıların üretim aşaması, çalışanların hijyen durumu, gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti.
Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işyerleri uyarıldı ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atarak mevzuat dışı üretim yapan işyerleri hakkında cezai işlem uygulandı.