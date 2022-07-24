Diyarbakır'da Kovid-19 vaka artışına karşı aşı çağrısı

Diyarbakır'da Kovid-19 vaka artışına karşı vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yapıldı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlyas Yolbaş, AA muhabirine, son zamanlarda Kovid-19 vakalarının giderek artmaya başladığını, bunun kendileri için bir sürpriz olmadığını, tam aksine beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Yeni vakaların çoğunun hastalığı hafif geçirdiğini belirten Yolbaş, vakaların artmasına rağmen ölüm oranlarının çok düşük olduğunu, bunun birkaç nedeninin bulunduğunu ifade etti.

Salgının özellikle aşı olanlarda ciddi bir risk teşkil etmediğine dikkati çeken Yolbaş, şöyle konuştu:

"Hastalar bunu çok hafif atlatıyor. Aşının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Daha önce Kovid-19 aşısı olmamış ve hastalığı geçirmemiş kişilerin mutlaka aşı olması gerekiyor ama eğer hastalığı geçirmişseniz ve Kovid-19 aşısı olmuşsanız çok korkulacak bir durum yok. Bunun bir istisnai durumu var, 60-65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların çok daha dikkat etmeleri ve gerekiyorsa tekrar doz aşılarını mutlaka yapmalıdırlar. Sağlık Bakanlığımızın önerisi olan bütün vatandaşlarımızın mutlaka gidip aşılarını olması ve eksiz yapmaları lazım."

"Hayatımızda sürekli olarak göreceğiz"

Yolbaş, kalabalık ortamlarda maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bunlara dikkat eden vatandaşlarımızda şu anda ciddi bir tehlike görünmüyor. Gribal enfeksiyonu olan, boğaz ve baş ağrısı, halsizlik, bitkinliği olan vatandaşlarımızın kesinlikle maske takması gerekiyor. Kovid-19 enfeksiyonu dünyada olduğu gibi ülkemizde de mevsimsel bir grip olmaya başladı. Hayatımızda sürekli olarak göreceğiz. Bu nedenle mutlaka aşılarımızı eksiksiz yapmalıyız. Aşı yapanlar için şu anda ciddi bir tehlike bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

"Vaka artışları hastanelerin hizmetlerini aksatacak bir düzeyde değil"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu da dünyada ve ülkede olduğu gibi Diyarbakır'da da son günlerde vaka sayılarında artış yaşandığını bildirdi.

Toplu ortamlarda maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesini isteyen Pamukçu, vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını istedi.

Pamukçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vaka artışları hastanelerin hizmetlerini aksatacak bir düzeyde değil. Bu anlamda bizi krize sokacak bir durum değil fakat bölge illerinin tümünde aşı oranlarının düşük olması nedeniyle bağışıklık sistemlerinde bazı eksiklerimiz var. Tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimiz, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm sağlık kahramanlarımızın verdiği aşılama hizmetlerinden faydalansın ayrıca 65 yaş üstünde olanların da evde aşı uygulamasından faydalanmasını istiyoruz."

Yoğun bakımda yatanların genellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan hastalardan oluştuğunu kaydeden Pamukçu, onlara da gereken tıbbi desteğin sağlandığını söyledi.

Pamukçu, hastalığa karşı kalabalık ortamlarda vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.