Diyarbakır'da İşçi Levha Kesme Makinesine Elini Kaptırdı
Diyarbakır'da bir fabrikada çalışan işçi Y.C., elini levha kesme makinesine kaptırarak yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
DİYARBAKIR'da elini levha kesme makinesine kaptırarak yaralanan işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Y.C., elini levha kesme makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla eli sıkıştığı yerden kurtarılan Y.C., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık