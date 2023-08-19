Diyarbakır'da Hastane ve Emniyet Müdürlüğü İş Birliğiyle Saldırı Tatbikatı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hasta yakınından doktora ve hastane personeline saldırı tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gereği yapılan saldırı, gerçeği aratmadı.