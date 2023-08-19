Diyarbakır'da Hastane ve Emniyet Müdürlüğü İş Birliğiyle Saldırı Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hasta yakınından doktora ve hastane personeline saldırı tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gereği yapılan saldırı, gerçeği aratmadı.
Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hasta yakınından doktora ve hastane personeline saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı.
Çınar Devlet Hastanesi 112 Acil ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile hastanede hasta yakınının doktora sözlü saldırısı sonrası hastane personelini rehin alması tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikat gereği yakınını hastaneye getiren şahıs, doktorun hastaya baktığını, beklemesi gerektiği cevabı üzerine tehditler savurup personeli rehin almaya başladı. Arbede üzerine güvenlik personeli ile polis ekibi, şahsı ikna etmeye çalışarak müdahalede bulunup gözaltına alıyor. Tatbikat gereği yapılan saldırı, gerçeği aratmadı. - DİYARBAKIR