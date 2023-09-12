Diyarbakır'da Hastalar Robotik Cihazla Şifa Buluyor

Diyarbakır'da yürüme güçlüğü çeken hastalar robotik cihazla şifa buluyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her iki ayağında sorun olan vatandaşların yüzde 90'ı robotik yürüme cihazıyla şifa buluyor.

8 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilen robotik yürüme cihazı, hastalara umut oluyor. Yürüme güçlüğü çeken, felçli, her iki ayağında sorun olan vatandaşlar, günün belli saatlerinde robotik yürüme cihazıyla tedavi görüyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzman Fizyoterapist Muhammet Arca, hastalara yeri geldiğinde ilaç terapisi, cihaz uygulamaları, egzersiz, robotik cihaz gibi uygulamaların olduğu tedavi programı hazırladıklarını belirtti. Arca, "Fizyoterapi salt bir kişini yaptığı bir iş değil. FTR hekimi, fizyoterapistler ve fizyoterapist teknikerlerinin hep beraber gerekli uygulamaları yaptıkları, ilaç terapisi, cihaz uygulamaları, egzersiz, robotik cihaz yöntemleri gibi uygulamalar gerektiriyorsa hepsinin bir arada yapıldığı multidisipliner bir tedavi programını oluşturuyor. Buna göre hasta bize başvurduğunda hastanın kendi tedavi programına yönelik ne alması gerekiyorsa onu uyguluyoruz. Örneğin fizik tedavide en çok bildiğimiz inme hastaları, bel ve boyun hastaları hastanemize daha çok geliyor. Yine hastane bünyesinde yoğum bakımda yatan hastalar için verilen fizyoterapi hizmetleri var. Ortopedi servisinde gerekli danışmanlık hizmetleri verilmektedir" dedi.

Vatandaşların genelde ağrı şikayetlerinin artmasıyla hastaneye başvurduğunu dile getiren Arca, "Gittikçe artan teknolojiye bağlı gelişen problemler var. Biz eskiden klasik gördüğümüz, bel, boyun ve fıtık rahatsızlığı olan hastaları görüyorduk. Şimdi daha fazla postür bozuklukları, bel boyun tutulmalarını görmeye başladık. Teknolojinin bize getirdiği avantajların yanında dezavantajları da var. Hepimizin elinde mobil cihazlar var. Bunları kullanırken gün içerisinde fazla süre kullanmaya bağlı boyunda düzletmeler, kas spazmları ve boyun tutulmalarının arttığını görüyoruz. Özellikle geç popülasyonda artan ağrı şikayetleri var. Bunlara yönelik toplumun farkında olması lazım. Gerekli uyarılara uymaları lazım" diye konuştu.

"Hareketsiz yaşam daha fazla kas problemlerine yol açıyor" diye sözlerine devam eden Arca, "Çocuğu zaman masa başında hareketsiz kalıyoruz. Daha çok televizyon ve bilgisayar başında vakit harcıyoruz. Bunları azaltıp, aksine hareketli bir yaşam seçmemiz lazım. Varsa yürüyüş yapabileceğimiz alanlar bulması gerekiyor. Bisiklet sürebiliyorsa, yüzülebiliniyorsa kişi ne kadar aktif olursa gündelik hayatta bu kas problemleri ağrılar da azalmış olacak" ifadelerine yer verdi.