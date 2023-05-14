Diyarbakır'da Hastalar Ambulansla Oy Kullanacakları Yere Götürüldü

DİYARBAKIR'DA HASTALAR, AMBULANSLA OY KULLANACAKLARI YERE GÖTÜRÜLDÜ

Diyarbakır'da bir haftadır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Süleyman Etyemeyez (44), İl Sağlık Müdürlüğü'nce ambulansla alınarak oy kullanacağı Yenişehir ilçesindeki Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'na götürüldü. Etyemez, sağlık ekiplerince sandık başına taşındı. Oyunu kullandıktan sonra tekrar sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Etyemez, "Ayağım kırık olduğu için yaklaşık bir haftadır hastanede yatmaktayım. Bugün seçim olması nedeniyle Anayasal hakkım olan oy kullanma hakkımı yerine getirebilmek için sağlık ekiplerini aradım. Bana yardımcı olmalarını bildirmemle beraber hemen dönüş yapıldı ve bugün gelip oyumu kullandım. İnşallah vatana millete hayırlı olur" dedi.

Silvan ilçesinde İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 7 hasta için seyyar sandıkları hastaların evlerine götürdü. Görevliler, Kale Mahallesi'ndeki Silvan Konutları'nda bedensel engelli Fecra İnan'ın (90) evine de seyyar sandık götürdü. Oyunu kullanan İnan, görevlilere teşekkür etti.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR,