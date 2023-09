Diyarbakır'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi

DİYARBAKIR'da İl Sağlık Müdürlüğü'nce, 'Halk Sağlığı Haftası' nedeniyle sağlıklı yaşam için yürüyüş etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce, her yıl 3- 9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası nedeniyle yürüyüş etkinliği düzenlendi. Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabad Bulvarında toplanan vatandaşlar, sağlıklı yaşam için Park 75'e kadar taşıdıkları 'Obeziteye dikkat yaşamına hareket kat', 'Hareketli yaşıyorum sağlığımı koruyorum' ve 'Glutensiz hayatla geleceğe gülümse' yazılı pankartla yürüyüş yaptı. Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Can, yürüyüşün amacının toplum içerisinde hareketliliği artırmak olduğunu belirterek, Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 3-9 Eylül tarihleri arası Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Yürüyüşümüz amacı toplum içerisinde hareketliliği artırmak hareketliliği artırmanın sonucunda gelişebilecek olan kronik hastalıkların oluşmasını önlemek. Yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüşümüz oldu dedi. (DHA)