Diyarbakır'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrası vatandaşlar çeşitli sağlık taramalarından geçirildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, merkez Kayapınar ilçesi Lunapark ve Park75 güzergahında sağlık çalışanları ve vatandaşların katılımıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş sonrası Park75'te kurulan "Sağlık Sokağı"nı ziyaret eden vatandaşlar, obezite, diyabet, hipertansiyon, kanser taramaları, bağımlılıkla mücadele, aşılama ve anne sütünün önemli gibi çeşitli konularda bilgilendirilerek, sağlık taramaları yapıldı.