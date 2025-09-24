Diyarbakır'da Distoni Hastasına Umut Veren Beyin Pili Ameliyatı

Diyarbakır'da 14 yıldır hareket bozukluğu olarak bilinen distoni hastalığıyla mücadele eden 21 yaşındaki Funda Kahraman'a sağlığına kavuşması için uygulanan beyin pili ameliyatı umut oldu.

Hani ilçesinde yaşayan Kahraman'ın 7 yaşından bu yana mücadele ettiği distoni hastalığı nedeniyle yaşam kalitesi günden güne azaldı. İlkokul eğitimini dahi tamamlayamayan Kahraman, tedavi için farklı illerde birçok hastaneye başvurdu.

Kahraman, uygulanan botoks ve ilaç tedavilerine rağmen şikayetlerini giderecek bir sonuç alamadı.

Kahraman'ın şikayetleri artınca doktorların tavsiyesi üzerine ailesi tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan tetkikler sonucu Kahraman'a ileri derece distoni hastalığı ve buna bağlı olarak titreme ile konuşma ve yürüyüş bozukluğu tanısı konuldu.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniğinin yönlendirmesiyle Kahraman'a, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Abdurrahman Arpa ve Doç. Dr. Pınar Aydın Öztürk tarafından yaklaşık 3 saat süren beyin pili (derin beyin stimülasyonu) ameliyatı uygulandı.

Bu işlem sayesinde şikayetlerinde önemli ölçüde azalma sağlanan Kahraman'ın taburcu edilmesine karar verildi.

"Şikayetlerinde önemli ölçüde azalma oldu"

Doç. Dr. Abdurrahman Arpa, AA muhabirine, 14 yıldır bu hastalıkla yaşayan Kahraman'ın vücudunda istemsiz kasılmalar olduğunu söyledi.

"Hastamızın kasılmaları, yeme ve içmesini, konuşmasını, tuvalete gitmesini engelleyecek kadar artmıştı. Beyin pili işlemini yaptık, durumu gayet iyi, şikayetlerinde önemli ölçüde azalma oldu." diyen Arpa, hastanın mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

Arpa, bu ameliyatı üniversite hastanesinde ilk kez yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu hastalıkta son kullanılan tedavi yöntemi. Aksi takdirde hayat konforu daha da kötüleşmeye başlayacaktı, beslenememe, lavaboya gidememe sorunları gibi. Hatta bu hastamızda hayati risk dahi gelişebilecekti. Hastamız artık iyileşme dönemine girdiği için bu tür riskleri de minimal düzeye indirmiş durumdayız." dedi.

Ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü anlatan Arpa, hastayı 24 saat dolmadan tabucu edeceklerini belirtti.

"Kendi ihtiyaçlarını giderebilecek duruma gelmesini planlıyoruz"

Doç. Dr. Pınar Aydın Öztürk de Funda Kahraman'ın mücadele ettiği distoni hastalığı nedeniyle hayat konforunun ciddi derecede bozulduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Hastanın ayakta durmakta bile güçlük çektiğini ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Beyin pili ameliyatı ile hastanın rahatlıkla kendi ihtiyaçlarını giderebilecek duruma gelmesini planlıyoruz. Pili tam aktifleştiremediğimiz halde ciddi faydalar gördük. Üçüncü haftada tam doza geçeceğiz. İnanıyoruz ki o günlerde hastamız çok daha iyi, konforlu ve burada yanımızda olacak. Amacımız hastanın yaşam konforunu düzeltmek ki bu, hastalar için de bizim için de oldukça kıymetli bir şey."

"Bu ameliyat bölgemizde ve ilimizde ilk kez yapıldı"

DÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Yılmaz da bu hastalıkların hareket bozukluklarına neden olduğunu ve hastanın yaşam konforunu olumsuz etkilediğini belirtti.

Yılmaz, "Beyin pili olarak adlandırılan uygulamayı yaptığımız zaman hastanın yaşam konforuna katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu ameliyat bölgemizde ve ilimizde ilk kez yapıldı. Bu konuda hocalarımız eğitim aldılar." diye konuştu.

"İnşallah kızım şifayı burada bulur"

Baba Kadri Kahraman (50), kızını birçok hastaneye götürdüklerini ancak tedavi için çözümü Dicle Üniversitesi Hastanesinde bulduklarını söyledi.

Kahraman, kızının tedavisini gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, "İnşallah kızım şifayı burada bulur, sağlığına kavuşur." dedi.

Anne Ayhan Kahraman da kızının bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ettiklerini dile getirerek, kızının tedavisine katkı sunan tüm sağlık ekibine teşekkür ettiğini belirtti.