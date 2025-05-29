Diyarbakır'da Ateşle Mücadele Eden Çift Yaralandı

Diyarbakır'da Ateşle Mücadele Eden Çift Yaralandı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çatıda yaktıkları ateşi söndürmeye çalışan bir çift, alevlerin üzerlerine sıçraması sonucu yaralandı. Abdulselam Demir, ikinci derece yanıklarla ağır yaralanarak ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi, eşi Halime Demir'in ise durumu iyi.

Diyarbakır'da çatıda yaktıkları ateşi söndürmeye çalışan çiftin vücudunda yanıklar oluştu

Alevlerin üzerlerine sıçraması sonucu yaralanan çift, ambulans helikopterle sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çatıda yaktıkları ateşi söndürmeye çalışan çift, alevlerin üzerlerine sıçraması sonucu yaralandı.

İlçenin kırsal Karpuzlu Mahallesi Küme Evlerindeki tek katlı evlerinde çatıda yaktıkları ateşi söndürmeye çalışırken alevlerin üzerlerine sıçraması sonucu yaralanan Abdulselam Demir ve eşi Halime Demir yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde başında ve göğsünde ikinci derece yanık teşhisi konulan Abdulselam Demir'in ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Demir, üniversitenin Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Demir, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Halime Demir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Sağlık
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