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Diyarbakır'da araç çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde aracın çarptığı Saliha Yalçın (79), ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi. Yalçın'ın vücudunda kırıklar bulunuyor.

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde aracın çarptığı Saliha Yalçın (79), ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Dicle ilçesinde meydana geldi. Saliha Yalçın'a, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç çarptı. Kazada Yalçın ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saliha Yalçın, ekiplerin müdahalesinin ardından Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan Yalçın'ın, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Yalçın için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'sağlık komuta' ile görüşüldü. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Saliha Yalçın, ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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