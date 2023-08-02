Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine saldırı: 3 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibine trafikte yol verme tartışması nedeniyle gerçekleştirilen saldırıda 4 sağlık çalışanı yaralandı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibine trafikte yol verme tartışması nedeniyle gerçekleştirilen ve 4 sağlık çalışanının yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

112 Acil Sağlık ekibi bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bıraktıktan sonra görev yerlerine dönmek için yola çıktı.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bir sürücü, seyir halinde olan ambulanstaki sağlık görevlileriyle trafikte yol verme nedeniyle tartıştı. Ambulansın önünü kesen araçtakiler, sağlık çalışanlarına saldırıda bulundu. Saldırıda, darbedilen 4 sağlık çalışanından 2'si bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen başka bir 112 Acil Sağlık ekibince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sağlık çalışanları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince saldırının ardından kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı. - DİYARBAKIR