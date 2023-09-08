Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden bağımlılık semineri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Huzur Hanem' buluşmaları kapsamında Uzman Psikolog Eğitmen Afra Sevde Çelebi tarafından bağımlılık semineri gerçekleştirildi. Seminerde bağımlılık kavramı, farklı bağımlılık türleri ve bağımlılığa yönlendiren sebepler anlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Narkorehber ekipleri de madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaptı. Programa çeşitli daire başkanları ve YEŞİLAY Şube Başkanı da katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Huzur Hanem" buluşmaları kapsamında Uzman Psikolog Eğitmen Afra Sevde Çelebi tarafından seminer gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Çelebi, ebeveynlere bağımlılık kavramı, farklı bağımlılık türleri ve kişileri bağımlılığa yönlendiren sebepler konularını anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Narkorehber ekipleri de, madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaptı.

Seminerin ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Programa, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Muhammed Ay ve YEŞİLAY Şube Başkanı Fesih Aktaş katıldı.