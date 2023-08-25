Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hastanede Yangın ve Kurtarma Tatbikatı Yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel bir hastanede yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri, hastane çalışanlarına yangın çıkış nedenleri, müdahale yöntemleri ve acil durumda yapılması gerekenler konusunda eğitim verdi. Tatbikatta yangın söndürme, yaralı tahliyesi ve mahsur kalanların kurtarılması faaliyetleri canlandırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel bir hastanede yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam ediyor.

Özel bir hastanede çalışanlara eğitim programı düzenleyen itfaiye ekipleri, gerçekleştirdiği teorik eğitimde personele yangın çıkış nedenleri, başlangıç yangınlarına müdahalenin nasıl olacağı, yangının çıkmaması için alınacak önlemler, yangın sonrası yapılması gerekenler ve doğru yangın ihbarı konularında bilgi verdi.

Ekipler, hastane binasında gerçekleştirdiği tatbikatta oluşabilecek herhangi bir acil durumda yangın söndürme, yaralıyı sedye yardımı ile tahliye etme ve mahsur kalanları kurtarma faaliyetlerini canlandırdı.